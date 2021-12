Ein nicht alltägliches Jubiläum feierte in diesem Jahr Helmut Seip: Seit 40 Jahren ist er Sportredakteur beim Bergsträßer Anzeiger. Und als wäre das nicht genug, folgten für ihn wenige Wochen später zwei weitere Großereignisse: Genau an seinem 60. Geburtstag heiratete er seine Lebensgefährtin Regine.

Helmut Seip (Kürzel: hs) blickt auf den Werdegang vieler Sportredakteure zurück: Er schrieb Berichte für die Jugendfußballer des SV Bensheim (heute FSG Bensheim), dadurch wurde man beim BA auf das Talent des jungen Mannes aufmerksam. Er wurde 1980 als freier Mitarbeiter angeworben – zu dessen Aufgaben gehörten neben dem Verfassen von Artikeln der sonntägliche Telefon-Ergebnisdienst und das Errechnen der Sporttabellen. Schließlich gab es noch kein Internet und keine Hochleistungsrechner, auch wenn der Bergsträßer Anzeiger zu den innovativen Zeitungen in Deutschland gehörte, die gerade vom Blei- auf den Computersatz umgestellt hatten.

Vom Abitur zum Volontariat

© Thomas Neu

Der erste Artikel von Helmut Seip in der Heimatzeitung erschien jedoch nicht im Sportteil, sondern in der Rubrik „Pop Szene“ (später „Pop Corner“), die er lange betreute. Im April 1981 wurde Jürgen Drawitsch, der damals neben Ronald Schwinn für den BA-Sport zuständig war, zur Bundeswehr einberufen. So trat Helmut Seip nach dem Abitur am 1. Juli des selben Jahres die Volontärstelle an. Hatte er noch vor nicht allzu langer Zeit als Jugendlicher in der Halle der Geschwister-Scholl-Schule die Bundesliga-Handballerinnen der TSV Auerbach (heute HSG Bensheim/Auerbach, Flames) angefeuert, so war er nun für die Berichterstattung dort zuständig.

Sportlich hat der Jubilar mehrfach seine Vielseitigkeit unter Beweis gestellt. Neben Fußball (er war Mit-Initiator der Firmenmannschaft „Drupa-Kicker“) spielte er Basketball, war begeisterter Läufer (drei Marathon-Teilnahmen) und widmete sich mit seinen Kindern auch dem Radsport, dem er heute noch als Trainer für Indoor-Cycling die Treue hält.

Engagiert bei den Fußballern

Bei den Fußballern engagierte er sich nicht nur in seinen Vereinen (er wechselte zum TSV Reichenbach), sondern auch in den Vorständen auf Kreis- und Bezirksebene. Seine Schiedsrichter-Tätigkeit musste er wegen der Sonntagsdienste in der Sportredaktion beenden.

Für die Elternzeit machte Helmut Seip 1993 eine berufliche Pause und kehrte 1995 mit reduzierter Stundenzahl zurück. Bereits 1985 kam sein Kollege Klaus Rettig mit an Bord, mit dem er weiterhin für den BA-Sport zuständig ist, nachdem Ronald Schwinn 2016 in den Ruhestand gegangen war. kr/Bild: Neu