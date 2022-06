Heimspiel für MSC-Fahrer

Zwingenberg. Der Motor-Sport-Club Zwingenberg veranstaltet am Sonntag von 10 bis 17 Uhr den fünften Wertungslauf zur Hessenmeisterschaft im Jugend-Kart-Slalom, der zugleich Vorlauf zur Deutschen MSJ-Meisterschaft ist. Der MSC erwartet rund 80 jugendliche Kart-Piloten, die in drei Wertungsläufen auf dem Zentralparkplatz an der Melibokushalle Punkte für die Meisterschaften einfahren wollen.

Die Fahrer des MSC Zwingenberg wollen ihren Heimvorteil nutzen, um ihre bisherigen Erfolge weiter auszubauen. Im vorletzten Lauf beim MSC Neuenhasslau kam Jonas Gerhard als Zweiter der Klasse 6 mit einem Pokal nach Hause. Eine Woche später konnten sich die Zwingenberger beim MSC Fulda sogar über zwei Klassensiege durch Jonas Gerhard und Lennard Lustig freuen.

Los geht es am Sonntag in den acht Startklassen um 10 Uhr, der Veranstaltungstag endet gegen 17 Uhr mit der Siegerehrung. Neben der Punktewertung im Einzel gibt es einen Mannschafts-Wettbewerb; bis zu fünf Teilnehmer bilden ein Team, wobei jeweils die drei besten Fahrer gewertet werden. red