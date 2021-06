Heimsieg für die Bensheimer Jugend

Bensheim. Bei strahlendem Sonnenschein fand das erste große Jugendturnier des Golfclub Bensheim in dieser Saison statt. Normalerweise treffen sich bei dieser „Challenge“-Turnierserie, bei der die Kinder und Jugendlichen von elf südhessische Golfclubs auf den Anlagen der teilnehmenden Vereine spielen, weit über 100 Spieler plus Helfer, Eltern und Freunde, aber unter den geltenden Coronabedingungen musste das alles etwas reduzierter ausfallen.

So wurden nicht wie sonst drei Turniere gleichzeitig gespielt, sondern es gingen nur die 18-Loch-Spieler an den Start. Die 9-Loch-Golfer (ab Handicap 37) und die allerkleinsten „First Drive“-Spieler müssen sich noch gedulden. Die Starterliste war begrenzt auf 60 Spieler und sehr schnell ausgebucht. Gespielt wurde um den Bruttosieg sowie Nettosiege in zwei Handicapklassen und um die Mannschaftswertung.

Netto-Sieger Florian Schopke

Clara Boeddinghaus (Bild) hatte mit ihrem dritten Platz großen Anteil am Sieg der Bensheimer Jugendmannschaft beim Heimturnier. © Landwehrmann / GCB

In der Mannschaftswertung holten die Bensheimer den Sieg nach Hause, vor den sehr starken Mannschaften aus Gut Neuhof und Zimmern. Das tolle Mannschaftsergebnis wurde nur durch viele hervorragende Einzelleistungen möglich.

Den Bruttosieg holten zwar andere Clubs (bei den Jungen Casper Gebhard aus Zimmern und bei den Mädchen Viktoria Hüllenkremer aus Neuhof), aber Netto waren die Bensheimer gut vertreten. In der Klasse A (bis HCP 23,7) siegte Florian Schopke aus Bensheim vor Simon Erkelenz (Zimmern) und Tim Nachtwey (Neuhof). Die Plätze vier und sechs gingen auch nach Bensheim an Max-Hermann Nissler und Yannick Pascal Raschdorf.

In der Nettoklasse B (bis HCP 36) gewann Leif-Gorden Rottwilm (Neuhof) vor Diego Seibel (Kiawah) und Clara Boeddinghaus aus Bensheim. Auf den weiteren Plätzen fanden sich viele Bensheimer, was sich positiv auf die Mannschaftswertung ausgewirkt hat. Mara Sophie Junghans (Platz 5) Lévon Horcher (7) Emilia Faust (9) folgten mit guten Ergebnissen.

Zum Abschluss der Runde gab es für jeden Spieler die traditionellen Burger nur „to go“, denn dann mussten alle die Anlage verlassen. Die Siegerehrung fand auch nur virtuell statt. Auch wenn das Turnier etwas reduzierter stattfand, hatten alle viel Spaß und hoffen, dass im nächsten Jahr wieder alle Eltern und Großeltern mitjubeln können und es zum Abschluss auch ein gemeinsames Essen und eine schöne Siegerehrung gibt. red

