Eine „Mega-Abwehr“ soll laut Heike Ahlgrimm die Basis sein für das Weiterkommen der Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach im DHB-Pokal. Am morgigen Sonntag (16 Uhr, Weststadthalle) erwartet die HSG in der zweiten Runde des Wettbewerbs Erstligaabsteiger Frisch Auf Göppingen. „Wenn unsere Abwehr funktioniert, ist es für jeden Gegner schwer“, sagt die Flames-Trainerin. „Wenn wir in

...