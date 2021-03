Einen Grund für den deutlichen Erfolg der HSG Bensheim/Auerbach gegen die Kurpfalz Bären sah Heike Ahlgrimm in der Einstellung ihres Teams. „Wir haben Ketsch nicht unterschätzt und das Spiel sehr ernst genommen.“ Ihre Mannschaft hätte „von der ersten Sekunde an alles in die Waagschale geworfen“, so die Flames-Trainerin weiter. „Kompliment dafür an die Mädels.“

Ziel sei es gewesen, eine

...