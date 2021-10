Für die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach steht am siebten Spieltag der Frauenhandball-Bundesliga die zweite Heimpartie in Folge auf dem Programm: Nach dem Hochkaräter Borussia Dortmund in der Vorwoche gibt am Samstag (18 Uhr) der SV Halle-Neustadt seine Visitenkarte in der Weststadthalle ab.

Halle-Neustadt (6. Platz/6:6 Punkte) liegt im Klassement zwei Positionen vor den Flames

...