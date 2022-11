Gestern wurde die Handball-Europameisterschaft der Frauen in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro eröffnet. Die deutsche Nationalmannschaft startet am heutigen Samstag (5.) in Podgorica mit der Partie gegen Polen (20.30 Uhr) in das Turnier. Weitere Gegner der DHB-Auswahl in der Vorrunde sind Co-Gastgeber Montenegro (Mo.) und Spanien (Mi.).

Die drei Erstplatzierten der vier

...