Heider will mit Flames noch „rocken“

Bensheim. Aller guten Dinge sind auch in diesem Fall drei: Lotta Heider vom Frauenhandball-Bundesligisten HSG Bensheim/Auerbach hat am Samstag ihren 20. Geburtstag gefeiert und zehn Monate nach ihrem Kreuzbandriss im Spiel bei den HL Buchholz-Rosengarten erstmals wieder im Flames-Kader gestanden – und zugleich die Verlängerung ihres Vertrages beim südhessischen Bundesligisten bis 2023 vollzogen, wie die HSG nun mitteilte.

Lotta Heider kam 2020 vom Zweitligisten TSV Nord-Harrislee zu den Flames. Sie begann ihre Handballkarriere bei der SG Schülldorf/Audorf und spielte ab der D-Jugend bei der HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg, bevor sie 2018 zum TSV Nord-Harrislee wechselte. Dort spielte sie in der A-Jugend-Bundesliga und gehörte bis zu ihrem Wechsel nach Bensheim fest zum Zweitligakader der „Nordfrauen“. Sie gehört aktuell zum Kader der deutschen U19/U20-Nationalmannschaft.

Lotta Heider ist nach langer Verletzungs-pause wieder fit und hat auch gleich ihren Vertrag verlängert. © Müller

Beim Nationalmannschaftslehrgang der U19 hatte sich Lotta Heider im März 2021 das Kreuzband gerissen und seitdem fleißig an ihrem Comeback gearbeitet. Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm freut sich, dass die Rechtsaußen-Spielerin wieder im Kader steht und sie mindestens eine weitere Saison mit ihr zusammenarbeiten kann. „Sie ist noch eine junge Spielerin mit viel Potenzial, der wir nach ihrer Verletzung weiterhin das Vertrauen schenken und sie weiterentwickeln wollen“, so Heike Ahlgrimm.

„Passt zur Flames-DNA“

Auch Lotta Heider freut sich über die Vertragsverlängerung: „Ich habe mich für ein weiteres Jahr an der Bergstraße entschieden, um mit dem Team, was während meiner Verletzung zu 100 Prozent hinter mir stand, die nächste Saison zu rocken. Ich freue mich auf weitere Herausforderungen, spannende Spiele mit unseren tollen Flames-Fans und die Möglichkeit, meine handballerische Entwicklung weiter fortzusetzen.“

„Lotta weiß trotz ihrer jungen Jahre genau, was sie will. Sie ist sehr zielstrebig, zuverlässig und diszipliniert und hat sich gut in den Verein und das Team integriert“, freut sich Geschäftsführer Michael Geil über die Unterschrift. „Für mich verkörpert sie den Spielerinnentypus, der zur Flames-DNA passt.“ red