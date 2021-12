HC VfL spielt in der Oberliga

Heppenheim. Die männliche Handball-C-Jugend des HC VfL Heppenheim hat sich in der Hessenquali-Gruppe 7 durchgesetzt und sich einen Platz in der Oberliga gesichert, der höchsten Spielklasse in dieser Altersklasse. Die Qualifikation wurde in dieser Form aufgrund der pandemischen Lage erstmalig durchgeführt. In sechs Spielen gegen die drei stärksten Vereine des Bezirks Darmstadt feierten die Heppenheimer ausschließlich Siege und ließen die Konkurrenz hinter sich.

Die größte Stärke des Teams des Trainerduos Lautenscheidt/Schäfer ist die Breite des Kaders; auf jeder Position ist der HC VfL torgefährlich, die Abwehr kassierte die wenigsten Gegentreffer in der Gruppe. Ab Mitte Januar wird der HC VfL nunmehr in der Oberliga-Gruppe 1 ins Rennen gehen, u. a. gegen namhafte Gegner wie HSG Dutenhofen, MT Melsungen und TSG Münster.

HSG-Kantersieg beim Spitzenreiter Die männliche Handball-B-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach setzten in der Bezirksoberliga ein Ausrufezeichen und fügte dem Tabellenführer TV Büttelborn die erste Saisonniederlage zu. Der Auswärtserfolg der HSG fiel mit 29:18 sehr deutlich aus und kam für alle Beteiligten überraschend. Grundlage des Kantersieges war in erster Linie eine geschlossene Mannschaftsleistung, die auf einer effektiven und aggressiven Abwehrarbeit aufbaute, bei der Torhüter Tobias Reinke ein starker Rückhalt war.. In der Offensive wurden die Spieler auf Außen und am Kreis gekonnt in Szene, wobei hier Sandro Herzog und Mika Rebenich echte Vollstreckerqualitäten zeigten. – HSG-Tore: Rebenich (10), Herzog (7), Fischer (6) , Vötterl (2), Würsching (2), Kuch (1), Heeb (1). net

Für den der HC VfL spielen: Jakob Marx, Sebastian Kaspar, Louis Rohde, Jonas Schäfer, Andrei Deaconu, Alper Kilic, Philipp Mink, Henry Braun, Noah Rudolph, Nils Ludwig, Robin Stegmeier, Pascal Fronia, Tim Kreth, Philipp Blümel, Niklas Schönauer, Finn Schmerling, James Orr, Konrad Pinkernell. red