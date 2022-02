HC VfL Heppenheim stürmt mit 31:29 die Tabellenspitze

Heppenheim. Die männliche Handball-C-Jugend des HC VfL Heppenheim feierte in der Oberliga einen 31:29 (15:18)-Sieg bei der HSG Rodgau/Nieder-Roden. Die Bergsträßer stehen mit 6:2 Punkten (und einem beziehungsweise zwei Spielen weniger als die Konkurrenz) an der Tabellenspitze, sie treffen am 6. März zu Hause auf Verfolger JSG Melsungen (3./3:1).

Das Spiel in Rodgau begann ausgeglichen, nach acht Minuten stand es 5:5. In der Folge kamen die körperlich deutlich überlegenen Gastgeber besser ins Spiel (nach 21 Minuten führten sie 17:12), während sich beim HC VfL technische Fehler und Fehlwürfe häuften.

Die zweite Hälfte gestalteten die Heppenheimer ausgeglichener, sie machten weniger Fehler und nutzten ihre Chancen konsequent. Mit einem 5:0-Lauf drehten sie Gäste die Partie vom 23:26-Rückstand (40.) zur 28:23-Führung. Torhüter Jakob Marx war in dieser Phase ein überragender Rückhalt. –

Tore für HC VfL Louis Rohde (8), Jonas Schäfer (3), Robin Stegmeier (5), Philipp Blümel (7), Niklas Schönauer (6), James Orr (2). red