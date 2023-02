Während sich Handball-Bezirksoberligist SV Erbach bereits in der Fastnachtspause befindet und erst Ende Februar wieder in das Spielgeschehen eingreift, wartet auf den HC VfL Heppenheim am Sonntag (18 Uhr) mit dem Spiel bei Aufstiegsaspirant TSV Pfungstadt eine denkbare schwere Aufgabe.

Die Pfungstädter sind ein Gegner anderen Kalibers als vor Wochenfrist der Tabellenletzten TGB

...