Hauptpreis zum Geburtstag

Bensheim. Unter den 1159 Teilnehmern, die ihre Stimme bei der Wahl zu Bensheims „Sportler des Jahres 2021“ abgegeben hatten, wurde Martina Fasser als Gewinnerin des Hauptpreises gezogen. So konnte sie nun aus den Händen von BA-Sportredakteur Klaus Rettig einen Einkaufsgutschein für das Kaufhaus Ganz entgegennehmen. Die Freude war groß, als sie am Telefon davon erfuhr – schließlich war es eine schöne Überraschung unmittelbar nach ihrem 45. Geburtstag. Mit ihrer Stimme hatte Martina Fasser den Fünfkämpfe Bertram Fey unterstützt, ganz im Sinne ihres Sohnes Maurice, der in der Fechtabteilung der SSG Bensheim aktiv ist. Martina Fassers sportliche Betätigung besteht vor allem darin, mehrmals in der Woche mit dem Rad von Bensheim zu ihrer Arbeitsstelle nach Mannheim zu fahren. Als Jugendliche war die gebürtige Dresdnerin in ihrer Heimat beim Eisschnelllauf aktiv. Und auch Ehemann Stefan hat sich einer besonderen „sportlichen“ Tätigkeit verschrieben: Bei der Freiwilligen Feuerwehr Bensheim-Mitte, deren stellvertretender Vorsitzender er ist. kr/Bild: Neu

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1