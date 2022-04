Harte Strafen nach 4:2-Sieg für FC Italia

Bensheim. Eigentlich war es ein ganz normales Spiel der Fußball-Kreisliga C. Der Tabellen-14. FC Italia Bensheim besiegte (vielleicht etwas überraschend) am 6. März den Tabellenfünften VfL Birkenau II mit 4:2. Doch das Nachspiel hatte es in sich. Der FC Italia hatte, so urteilte das Kreissportgericht, vorsätzlich zwei nicht spielberechtigte Spieler eingesetzt.

Einen Fußballer boten die Bensheimer auf, obwohl er noch gesperrt war. Er lief gegen Birkenau unter einem anderen Namen auf. Dies wurde aber noch getoppt: Auf dem Spielfeld stand ein Akteur, wiederum unter falschem Namen, der normalerweise für den VfR Fehlheim kickt. „Dies ist gleichfalls durch Lichtbilder belegbar“, sagte der für die C-Liga zuständige Einzelrichter Rainer Beckerle.

Die Folge für den FC Italia: Statt drei Punkten im Kampf gegen den Abstieg steht nun eine 0:3-Niederlage auf dem Konto. Dazu werden den Bensheimern drei Zähler abgezogen. Die Geldstrafe in Höhe vom 150 Euro scheint da noch verschmerzbar.

Auch VfR Fehlheim betroffen

Aber auch der VfR Fehlheim ist betroffen: Der Spieler, der unter falschem Namen bei der Italia mitkickte, ist für vier Spiele aus dem Verkehr gezogen. Die Sperre darf er bei der VfR-Reserve ableisten. Das Urteil gegen den eigentlich noch gesperrten Bensheimer steht noch aus.

Den Stein ins Rollen brachten die aufmerksamen Birkenauer. Ihnen fiel auf, dass Fotos auf der Spielberechtigungsliste wenig Ähnlichkeit mit den Akteuren auf dem Spielfeld hatten. Daraufhin wurde ein Ermittlungsverfahren von Amts wegen eingeleitet. Die Urteile sind rechtskräftig. all