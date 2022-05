Happy End für Heppenheim und Trainer Leister im umkämpften Derby

Bergstraße. Es waren am Freitagabend emotionale Momente in der Heppenheimer Nibelungenhalle: Allen voran stand der Abschied von Timo Leister, der sechs Jahre Trainer der Bezirksoberliga-Handballer des HC VfL war, bewegten Spieler und auch Fans gleichermaßen.

Obwohl Leister dem Verein als Übungsleiter der Reserve erhalten bleibt, war es ein besonderer Abend für ihn: „Das war in der Tat total emotional für mich. Natürlich war ich während des Spiels auf das Geschehen auf dem Feld konzentriert. Trotzdem war ich zugleich unglaublich angespannt.“ Dass seine Mannschaft zum Rundenabschluss nochmals erfolgreich war und einen 26:24 (14;:10)-Sieg im Nachbarschaftstreffen gegen die MSG Lorsch(/Einhausen erspielte, freute den Übungsleiter besonders: „Es war ein schönes Derby mit Kampf und Emotionen sowie einem engen Spielverlauf.“

Zwischenzeitlich sah es zwar nach einer klaren Angelegenheit für den HC VfL aus. Doch die Gäste kämpften sich ins Spiel zurück und schafften in der 50. Minute den Anschluss (21:20). „Am Ende hat meine Mannschaft aber alles für den Heimsieg gegeben. So erlebten wir für uns und auch für mich ein ganz besonderes Ende“, bilanzierte ein zufriedener Leister.

Norbert Metzger, Trainer der MSG, bezeichnete gerade die Anfangsphase als „ziemlich grauenhaft. Beide Mannschaften waren jenseits von Gut und Böse.“ Er beobachtete besonders bei seinem Team viele technische Fehler und schlecht getimte Würfe: „Dass wir uns dann aber in der zweiten Halbzeit wieder herangekämpft haben, hat mir gefallen. Hätten wir in der Schlussphase nicht so hektisch die Abschlüsse gesucht, wäre vielleicht noch etwas für uns drin gewesen.“

Tore; HC VfL: Kasper (7/3), Nicolas Glanzner (5), Fickel, Walz (je 3), Jonas Schütz, Jonas Schmitt, Schneider (je 2), Alex. Glanzner, Kubasta (je 1); MSG: Krieger (10/8), Schierk (6), Wachtel (4), Weidenauer, Meyer, Wiegand, Müller (je 1). ki/ü