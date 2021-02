Hüttenfeld. Die SG Hüttenfeld hat einen Nachfolger für den scheidenden Trainer Jury Mai gefunden. Der 48-jährige Hans Scheidel wird den Fußball-B-Ligisten in der kommenden Saison übernehmen und hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Damit setzt die SGH eine Tradition fort, indem sie einmal mehr einen Fußballer aus der Nachbarstadt Viernheim in ihren Reihen begrüßt. Hans Scheidels ältester Bruder Edmund war über lange Jahre Abteilungsleiter beim TSV Viernheim und jagte auch selbst dem runden Leder nach – unter anderem zu Beginn der 1980er Jahre bei der SG Hüttenfeld.

„Hans Scheidel las, dass wir einen Trainer suchen und da hat er sich einfach bei uns gemeldet“, freut sich Abteilungsleiter Ricardo Rodriguez, dass die Lücke nun geschlossen ist. Scheidel kündigte an, dass er einige Viernheimer zu einem Wechsel nach Hüttenfeld bewegen will. „Da sind auch welche dabei, die schon in einer höheren Klasse als der Kreisliga B am Ball waren“, ist Rodriguez gespannt.

Scheidel selbst war in diesen höheren Klassen über viele Jahre hinweg aktiv. Auch im Trainergeschäft sammelte er bereits reichhaltig Erfahrung. So beispielsweise bei der KSG Mitlechtern, dem TSV Weiher oder zuletzt bei der zweiten Mannschaft des TSV/Amicitia Viernheim. Die Mannschaft der SGH wird weitgehend zusammenbleiben. Fest steht allerdings, dass Kevin Rathgeber zur SG Olympia/VfB Lampertheim zurückkehrt. hias/ü