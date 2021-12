Handballtag mit den Junior-Flames

Bensheim. Das Nachholspiel der Oberliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach II (So., 18 Uhr) gegen die TGS Walldorf wird als Abschluss eines Handballtages in der Halle der Geschwister-Scholl-Schule ausgetragen: Ab 10 Uhr schlagen zunächst vier weibliche HSG-Nachwuchsteams von der D- bis zur B-Jugend auf, anschließend treten die Junior-Flames in Aktion. Alle Spiele werden unter 2G-Regeln für Aktive und Zuschauer absolviert.

Für die Oberliga-Equipe von Trainerin Nicole Strehl sind aktuell 2:4 Punkte notiert, so dass sie im Sechser-Feld der Südgruppe zum Siegen verdammt sind, um die anvisierte Aufstiegsrunde zu erreichen. Walldorf hat seine bisher drei Saisonspiele verloren und ist als einzige Mannschaft der Liga ohne Punktgewinn. „Wir dürfen Walldorf deswegen nicht unterschätzen“, warnt Maike Rädge. Klar ist für die Teammanagerin der Junior-Flames: „Wenn wir konzentriert spielen und unser Potenzial abrufen, sollte es mit einem Sieg klappen.“

Gegen Weiterstadt lief es bei der HSG II bei nur 14 Gegentoren in der Abwehr rund, im Angriff haperte es etwas. Bei den Übungseinheiten in dieser Woche stand deshalb vermehrt Wurftraining auf dem Programm, so Rädge. Zum einen, um Sicherheit im Abschluss zu gewinnen. Zum anderen, um sich wieder an das Spielen ohne Harz zu gewöhnen. Da nicht alle Mannschaften der Oberliga, unter anderem Bensheim/Auerbach, eine Genehmigung für die Verwendung des Haftmittels bei Heimspielen haben, müssen sich die Spielerinnen immer wieder umstellen. eh