Bergstraße. Wie umgehen mit der neu gewonnen Freiheit? Diese Frage stellt sich neben vielen anderen Sportlern auch den Verantwortlichen im Handball, nachdem durch den Beschluss der hessischen Landesregierung in dieser Woche Sport für unter 15-Jährige im Freien ohne jegliche Kontaktbeschränkungen und in beliebiger Zahl wieder möglich ist. Die neue Corona-Verordnung ermöglicht den Handballern wieder Trainingsmöglichkeiten, mit denen sie zu diesem Zeitpunkt und in dieser Art gar nicht gerechnet hatten, wie Klaus Bernshausen, der Vorsitzende des Bezirks Darmstadt, zugibt.

„Uns hat das schon überrascht“, sagt Bernshausen, „aber das zeigt doch wieder, dass in der aktuellen Krise ein Höchstmaß an Flexibilität gefragt ist.“ Der Bezirksvorsitzende hat Verständnis für die Entscheidung und begrüßt sie: „Damit ist für die Kinder und Jugendlichen ein wichtiger Schritt gegangen worden. Sie können jetzt wieder zusammen trainieren, spielen, ihrem Sport nachgehen“, ist es für den Lampertheimer Funktionär korrekt, dass die Lockerungen im Sport beim Nachwuchs begonnen wurden.

Wie viele Sportler brennen auch die Handballer darauf, endlich loslegen zu können – und doch kommen die aktu-ellen Lockerungen überraschend. © dpa

Bei den Aktiven rechnet er noch nicht allzu schnell mit einem ähnlich großen Schritt: „Vieles wird davon abhängen, wie die Bevölkerung mit den Freiheiten umgeht. Wenn viele alles ausnutzen und von null auf hundert durchstarten, besteht die Gefahr, dass die Inzidenz steigt und Lockerungen wieder zurückgenommen werden.“ Und ebenso wie von der Allgemeinheit erhofft sich Bernshausen von den Vereinen und Trainern „Fingerspitzengefühl“.

Vorgaben oder Empfehlungen wird es von Bezirksseite keine geben: „Da halten wir uns komplett zurück. Es wäre auch schwer machbar, da die Entscheidungen vor Ort getroffen werden müssen. Wenn sich beispielsweise ein kleiner Dorfverein im Odenwald in einer Gegend mit geringer Inzidenz zu einem anderen Vorgehen entscheidet als beispielsweise in der Stadt, dann wird das in der Regel gute Gründe haben. Die Verantwortlichen vor Ort werden wie schon bei den ersten Lockerungen im vergangenen Frühjahr mit Bedacht vorgehen“, ist Bernshausen überzeugt.

Von der großen Sportfamilie erhofft sich der Bezirksvorsitzende eine gute Zusammenarbeit. „Wir dürfen mit unseren Nachwuchshandballern noch nicht in die Hallen, aber ich denke, dass wir von den Freiluftsportarten wie Fußball Unterstützung in Form von Trainingsmöglichkeiten erhalten“, appelliert er. „Im Winter rücken wir in der Regel ja auch zusammen und machen für Fußballer, Hockey-Spieler und viele andere etwas Platz. Jetzt muss es auch mal umgekehrt gehen.“

Froh, wenn es im Herbst losgeht

In welchem Maß zeitnah ein Jugendtraining für U15-Handballer anläuft, das mag Bernshausen noch nicht abzuschätzen: „Das lässt sich für eine Mini-Gruppe mittags um 15 Uhr sicherlich eher machen, als für eine C-Jugend ab 18 Uhr, wenn es schon dunkel und merklich kälter wird. Aber auch hier werden die Vereine vor Ort mit ihrem Organisationsgeschick und der Kenntnis über das Machbare gute Entscheidungen treffen“, hofft der Bezirksvorsitzende.

Auch über ein mögliches Öffnungsszenario für den älteren Jugend- und den Erwachsenenbereich hat sich der Lampertheimer Gedanken gemacht: „Vielleicht wird es in absehbarer Zeit möglich sein, mit Schnelltests Trainingseinheiten abzusichern. Aber da wird der Kostenfaktor ganz entscheidend sein. Das kann nicht in vollem Umfang bei den Vereinen hängen bleiben.“ Als wichtigsten Faktor sieht Bernshausen weiterhin die Geschwindigkeit der Impfkampagne: „Das wird uns die nötige Sicherheit geben. Insgesamt bin ich schon zuversichtlich, dass wir auf einen geregelten Spielbetrieb im Herbst zusteuern, auch wenn es noch Rückschläge geben kann.“

Gespannt ist der Bezirksvorsitzende auf eine Video-Konferenz am Freitagabend, zu der er die Vereine eingeladen hat. Ursprünglich stand ein Austausch mit Blick auf die kommende Runde im Erwachsenen- und Jugendbereich mit der vorgeschalteten Qualifikation auf der Tagesordnung, nun wird die aktuelle Entwicklung sicherlich ebenfalls breiten Raum einnehmen.

„Ich denke, dass uns die ersten Vereine dann schon von Erfahrungen über ihren Umgang mit den neuen Lockerungen berichten können. Diese Kommunikation unter den Vereinen ist in der Situation, in der uns immer wieder neue Vorgaben erreichen, auf alle Fälle hilfreich“, erklärt Bernshausen und hofft auf rege Teilnahme. me/sm