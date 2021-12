Handball-Landesliga: TV Groß-Rohrheim und der Auswärts-Fluch

Bergstraße. Es bleibt dabei: Auswärts bekommen die Landesliga-Handballer des TV Groß-Rohrheim kein Bein auf den Boden. Auch beim direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, dem TSV Pfungstadt, blieb der TVG weit von der Form entfernt, die er in der heimischen Bürgerhalle abruft. Die Folge: Eine bittere 19:28 (7:15)-Niederlage und das Überwintern auf dem letzten Tabellenplatz.

„Es war wieder so ein richtig verkorkstes Spiel“, meinte Trainer Tim Borger, der sein Team nach dem 4:3 (10.) und einem 0:7-Lauf mit 4:10 im Hintertreffen sah (22.). „Am Anfang haben wir uns ein paar Minuten gut präsentiert, das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten, aber dann sind wir aus einem unerklärlichen Grund zusammengebrochen“, ärgerte sich der Coach.

In der zweiten Hälfte wuchs der Rückstand schnell auf neun Tore an (9:18/33.) und Pfungstadt hatte die Sicherheit im Spiel, die den Gästen völlig verloren ging. Um dem Abstieg zu entgehen, darüber ist man sich beim TVG im Klaren, müssen dann auch in fremder Halle Punkte geholt werden. – TVG-Tore: Ehlert (7), Jan Fries (3), Niklas Fries (3/1), Till Haas, Anthes, Sebastian Haas (je 2). tip/ü