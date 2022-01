Auch an diesem Wochenende mussten einige Handball-Spiele kurzfristig abgesagt werden. Erst am Spieltag wurde das Spitzenspiel der Männer-Bezirksoberliga zwischen der ESG Crumstadt/Goddelau und HSG Fürth/Krumbach abgesetzt. „Bei Crumstadt gibt es Corona-Fälle, so dass am Sonntag die Absage erfolgte“, so Fürths Trainer Stefan Eger..

Keinen positiven Corona-Test gibt es derzeit bei den

...