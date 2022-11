Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Handball-Jugend Handball-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach: Zwischenspurt zum 11:6 bringt die Vorentscheidung

Die C-Flames setzen sich in der Oberliga in Roßdorf durch und die D-Jugend gewann das Bezirksoberliga-Derby in Erbach.