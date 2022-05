Die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach II sind der 3. Liga einen weiteren Schritt näher gekommen. Mit dem 27:25 (13:12)-Heimsieg über die TSG Leihgestern haben die Junior-Flames ihre Spitzenposition in der Aufstiegsrunde behauptet. Die meisten Treffer zum Erfolg der HSG II am Samstag in der Weststadthalle über die ebenfalls ambitionierte TSG steuerten Lotta Heider, Nina Rädge (beide 6)

