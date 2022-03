Eigentlich ist für den SV Erbach in der Handball-Bezirksoberliga alles gelaufen. Die Teilnahme an der Aufstiegsrunde, die am 23./24. April startet, ist spätestens nach dem 29:26-Derbysieg gegen den HC VfL Heppenheim sicher. Nun geht es im anstehenden Heimspiel gegen die ESG Erfelden (Samstag, 19.15 Uhr) noch darum, ob der SVE mit zweioder vier Punkten in die Aufstiegsrunde startet.

„Für

...