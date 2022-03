Handball: Ab sofort setzen die Falken auf einen neuen Trainer

Groß-Bieberau. Nach dem enttäuschenden Auftakt der Abstiegsrunde mit einer Niederlage gegen Neuhausen, sind die Verantwortlichen der MSG Bieberau/Modau nach einer umfassenden Analyse mit Trainer Thorsten Schmid zu dem Ergebnis gekommen, dass die Mannschaft eine andere Ansprache benötigt und neue Impulse bekommen muss.

Somit wurde vor der wichtigen Partie der Falken am Samstag (19.30 Uhr) beim VfL Günzburg mit Ralf Ludwig ein neuer Cheftrainer bis zum Saisonende verpflichtet. Ludwig ist kein Unbekannter in Groß-Bieberau und der Region Südhessen, hat er doch die Falken bereits von 2013 bis 2017 erfolgreich trainiert.

Zuvor hatte er den TV Groß-Umstadt 2010 in die 2. Liga geführt und den Verein 2018 in einer Hilfsaktion vor dem tiefen Absturz in die Landesliga bewahrt. Er kennt die Bieberauer Mannschaft bestens. Ludwig ist zudem weiter als Jugendtrainer und im Vorstand beim TSV Pfungstadt engagiert. red

