Hammerwerfer in Fürth auf Titeljagd

Fürth. Der KSV Fürth als Retter in der Not für die Hammerwerfer bei den süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften: Weil bei Gastgeber Eintracht Frankfurt die Hammerwurfanlage defekt war, integrierten die Odenwälder den Wettbewerb kurzerhand in die zeitgleich in Fürth laufenden Hessenmeisterschaften.

Dass die Fürther Anlage für Top-Leistungen taugt, bewies Johanna Marrwitz (Eintracht Frankfurt). Mit 53,44 Metern stellte sie einen Hessenrekord der W15 auf.

Lokalmatador Kai Hurych, der in den vergangenen Wochen mit Leistungseinbußen durch die Corona-Impfung zu kämpfen hatte, meldete sich eindrucksvoll bei seinem Heimspiel zurück. Mit 70,17 Metern durchbrach er wieder die 70er-Schallmauer. „Das gelang in diesem Jahr nur vier Sportlern dieser Altersklasse in Deutschland. Wichtiger war mir heute allerdings die hochwertig-konstante Serie. Alle weiteren gültigen Würfe lagen um starke 69 Meter“, zeigte sich Trainer Uwe Hurych zufrieden.

Am Samstag (21.) werden ab 13 Uhr die hessischen Hammerwurfmeisterschaften in Fürth fortgesetzt. Kai Hurych wird ab 15 Uhr mit dem 7,26 Kilo schweren Männerhammer debütieren. red

