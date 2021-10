Für einen Paukenschlag sorgte der TSV Hambach in der Fußball-B-Liga mit dem 8:2 (5:1)-Derbysieg gegen den SV Kirschhausen. Robin Wolff, Sprecher der Gastgeber, war begeistert: „In den ersten zehn Minuten war es noch umkämpft. Nachdem wir aber die Partie nach dem frühen Rückstand gedreht hatten, lief es nur noch in eine Richtung.“ Der Hambacher Erfolg war vor 150 Zuschauern in dieser Höhe

...