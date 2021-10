Nach fünf Siegen in Folge kassierte der TSV Hambach mit dem 1:2 (0:1) beim FSV Rimbach wieder eine Niederlage. „Es war ein würdiges Spitzenspiel. Beide Mannschaften boten guten Fußball. Am Ende geht der Sieg aufgrund der zweiten Halbzeit in Ordnung“, bilanzierte Rimbachs zweiter Vorsitzende Roland Rettig. – Tore: 1:0 Karadolami (37.), 1:1 Srifi (55.), 2:1 Plücker (68.). – Zuschauer: 170. –

