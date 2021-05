Halle hat dem SV Waldhof einen wichtigen Punkt voraus

Mannheim. Entspannt traten die Drittliga-Fußballer des SV Waldhof Mannheim am Mittwoch die Rückfahrt nach dem 2:0-Sieg bei der Spvgg Unterhaching an. Während damit der Abstieg des ehemaligen Bundesligisten aus Bayern besiegelt war, haben die Waldhöfer den Klassenerhalt so gut wie sicher. Sie gehen als Tabellen-Zwölfter mit acht Punkten Vorsprung in die finalen drei Partien. Ein Remis ist rechnerisch noch notwendig, aber faktisch ist der Klassenerhalt geschafft. Denn dass Bayern II, Meppen, Kaiserslautern oder Uerdingen alle ihre verbleibenden Spiele gewinnen, ist utopisch.

Utopisch, aber eben nicht undenkbar. Trainer Patrick Glöckner will deshalb noch nichts davon hören, dass die Mannheimer ihr Minimalziel schon erreicht hätten. Bei seiner letzten Station stieg der 44-Jährige mit Chemnitz in der vergangenen Saison aufgrund nur eines einzigen Tores ab, eine solche Erfahrung prägt. „So lange es theoretisch möglich ist, dass man absteigen kann, ist es auch faktisch möglich“, warnte Glöckner deshalb.

Der nächste Gegner ist dem SVW schon einen kleinen Schritt voraus. Der Hallesche FC, der sich am Montag (19 Uhr) im Carl-Benz-Stadion vorstellt, hat als direkter Tabellennachbar zwar nur einen Punkt mehr als die Kurpfälzer auf dem Konto, ist aber rechnerisch schon sicher gerettet. Die gute Leistung von Haching soll gegen Halle der Maßstab sein. Glöckner: „Dort haben wir unsere Hausaufgaben erledigt, am Montag wollen wir da anknüpfen und nachlegen.“

Eine erneute Bewährungschance bekommen könnte dann der Überraschungsmann von Unterhaching. Stefano Russo (20) ersetzte am Mittwoch den etatmäßigen Sechser Marco Schuster, der sich nach Belastungsbeschwerden an der operierten Leiste noch einmal in die Hände eines Spezialisten begab. Es war Russos erster Startelf-Einsatz in der 3. Liga. Und der gebürtige Ludwigshafener, vom FC Augsburg II eigentlich für die U23 des SVW verpflichtet, machte seine Sache anständig. „Wer weiß, vielleicht findet der Waldhof den Nachfolger für den zu Zweitligist SC Paderborn wechselnden Schuster ja in den eigenen Reihen. alex

