GW Mannheim bei starken Krefeldern

Mannheim. Pedro Martinez gehört in dieser Saison wieder zu den Erfolgsgaranten bei Tennis-Bundesligisten Grün-Weiss Mannheim. Egal, wie anstrengend die Anreise von den Turnieren auch sein mag – auf den Spanier ist Verlass. Beim Heimsieg über Titelfavorit Gladbach am vergangenen Sonntag, der das Team vom Neckarplatt an die Tabellenspitze klettern ließ, kam Martinez nach nächtlicher Autofahrt erst morgens um 6.30 Uhr aus Kitzbühel an – und punktete im Einzel und Doppel.

Am Sonntag (11 Uhr) in Krefeld setzt Gerald Marzenell wieder auf ihn. „Pedro wird sicher spielen. Maximilian Marterer auch – bei der weiteren Aufstellung müssen wir noch schauen“, erklärt der Mannheimer Teamchef. „Wir werden aber auf jeden Fall mit einer guten Aufstellung antreten.“

Meistens umkämpft

Marzenell erwartet ein „heißes Duell“. Krefeld rangiert mit 4:8 Punkten auf dem drittletzten Platz – und benötigt dringend Punkte im Abstiegskampf. „Das wird ein ganz schweres Auswärtsspiel. Krefeld steht mit dem Rücken zur Wand“, sagt der GW-Teamchef zur Ausgangslage. „Unser Gegner wird ein sehr starkes Team aufstellen. Sie haben einen hervorragenden Kader, konnten in dieser Saison aber nicht oft auf die Topspieler zurückgreifen.“ Dazu gehören laut Meldeliste die Italiener Marco Cecchinato, Paolo Lorenzi, Stefano Travaglia und der Brasilianer Thiago Monteiro.

Das Ziel von Grün-Weiss im Duell mit Krefeld ist klar. Ein Auswärtssieg soll im Titelrennen her, auch wenn die Partien beim HTC Blau-Weiss in der Vergangenheit meistens umkämpft waren. jb

