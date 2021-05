Guter Start in die Nascar-Euro-Serie

Bergstraße. An die Erfolge von 2020 anknüpfen will der Motorsportler Tobias Dauenhauer. Und es scheint, als könnte der Mörlenbacher dort weitermachen, wo er 2020 als Vizechampion in der Euro-Nascar-2-Serie aufgehört hat. Im spanischen Valencia, über jeweils 15 Runden auf der 4,005 km langen Grand-Prix-Strecke Circuit Ricardo Tormo, belegte er beim Auftakt der Nascar Whelen Euro Series die Plätze zwei und drei.

AdUnit urban-intext1

Schon im Training hatte der 23 Jahre alte Tobias Dauenhauer mit den Plätzen eins und zwei gezeigt, dass er wieder zum Favoritenkreis zu zählen ist. „Natürlich wollte ich hier siegen, doch bei über 30 Grad Celsius hatte ich an beiden Tagen Probleme mit den Vorderreifen und dem Set-up an meinem Ford Mustang. Dennoch bin ich sehr zufrieden mit dem Start. Es zahlte sich aus, dass wir vor der Saison ausgiebig testen konnten.“

Kleine Fehler mit Folgen

Auch der Niederländer Toine Hezemans, Teamchef von Dauenhauers Momo-Motorsport-Team Hendriks, war zufrieden mit seinem Schützling: „In der Hitze der Gefechte hat er zwei kleine Fehler beim Anbremsen gemacht, die ihn vielleicht den Sieg kosteten. Doch wenn Tobias bei den nächsten Rennen weiter so glänzt, hat er die Chance, die Euro-Nascar-Meisterschaft zu gewinnen.“ red/ü