Guter HM-Auftakt für Bergsträßer Trio

Frankurt. Die drei Bergsträßer Tenniscracks im Hauptfeld sind gestern erfolgreich in die hessischen Meisterschaften (HM) in Frankfurt gestartet, wo auf der Eintracht-Anlage bis Sonntag (6.) die Titelträger ermittelt werden. Gleichzeitig tun dies die Senioren in Arheilgen, wo sich in der Altersklasse 50 jedoch Christian Conrad (TCO Lorsch) und Nico Porges sowie Barbara Bauer-Embach (beide TC Seeheim) mit Niederlagen in Runde eins bzw. im Achtelfinale früh verabschieden mussten.

AdUnit urban-intext1

In Frankfurt stehen Barbara Helfrich (TCO Lorsch) nach 6:4, 6:3 gegen Anna Sidorenko (Gießen) und Lisa Schulz (TC Seeheim) nach 6:1, 6:2 gegen Alicia Eberwein (Wiesbadener THC) sowie der für Oliver Tobisch eingesprungene Jakob Cardonau vom TC Bensheim (6:2, 6:2 gegen Qualifikant Daniel Grey von Et. Frankfurt) im Viertelfinale, das heute ab 10 Uhr ausgespielt wird. hs