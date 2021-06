Gute Stimmung und Turnier beim TCO

Lorsch. Eine Woche vor dem (verlegten) Start der Teamtennis-Runde, an dem der TC Olympia mit acht Jugend-, vier Aktiven- und sieben Altersklassen-Mannschaften teilnehmen wird, holt der Lorscher Verein auf seiner Anlage Im Ehlried am Samstag (20.) sein traditionelles Breitensport-Schleifchenturnier nach, das eigentlich alljährlich an Pfingsten ausgetragen wird. Neu ist auch, dass diesmal eine kleine Meldegebühr erhoben wird.

AdUnit urban-intext1

Beim TCO ist man froh, dass auch ohne eine offizielle Saisoneröffnung, die corona-bedingt ausfallen musste, das Trainingsangebot gut angenommen wird. Aufgrund der niedrigen Inzidenzwerte dürfen auch wieder Doppel gespielt werden. Der Lorscher Club konnte bisher 26 neue Mitglieder begrüßen. red