Gute „Raketen“ und „Huddles“

Bergstraße. Den Abschluss der Freiluftsaison im Kreis Bergstraße machte der jüngste Nachwuchs mit der Mannschafts-Meisterschaft in der Kinderleichtathletik. In Lampertheim kämpften 21 Teams um die drei Titel. Ganz oben auf dem Podest standen am Ende „Die grünen Flitzer“ (TV Bürstadt, U 8), die „Pandas“ (TSV Amicitia Viernheim, U 10) und „Die Huddles“ (LC Olympia Lorsch, U 12).

Die Kinderleichtathletik findet in einem besonderen Modus statt. Alle Kinder einer Altersklasse treten als sechs- bis elfköpfiges Team für ihren Verein an. In jeder Disziplin ergeben die sechs besten Ergebnisse die Teamleistung. Anders als sonst in der Leichtathletik üblich zählt nicht nur eine einzelne hervorragende Leistung: Konstanz ist gefragt, wenn aus den vier Versuchen im Weitsprung oder Ballwurf die drei besten als Ergebnis addiert werden.

Bei strömendem Regen standen zunächst bei der U 8 der 30-Meter-Sprint aus verschiedenen Startpositionen, Ballwerfen, Zielweitsprung und Hindernis-Pendelstaffel auf dem Programm. Bei der U 10 gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den „Pandas“ (Viernheim) und den „Lorscher Raketen“ (LCO). Im Ballwurf waren sie weitengleich vorn, den Weitsprung entschieden die Raketen für sich. Hier hatten die „Pandas“ einen Durchhänger und erzielten hinter dem Team vom TV Heppenheim das drittbeste Ergebnis. Mit Siegen vor den Lorschern im 40-Meter-Sprint, Medizinball-Stoßen und im Hindernissprint machten das die „Pandas“ aber wett und hatten am Ende um einen Zähler die Nase vorn. Der TV Heppenheim schaffte es als Dritter aufs Podest.

Wegen des Dauerregens und der rutschigen Anlaufbahn entfiel bei der U 12 der Hochsprung, so dass die sechs Teams nur im 50-Meter-Sprint, Weitsprung, Ballwerfen, Kugelstoßen und einer 6 x 50-Meter-Staffel antraten. In der Staffel landeten die beiden Mannschaften des LCO Lorsch, „Die Huddles“ (46,8 Sek.) und „Die Duddles“ (49,4) – benannt nach ihrem Schlachtruf –, einen Doppelsieg. Den Titel sicherten sich „Die Huddles“ vor den „Grünen Flitzern“ (Bürstadt); die „Lampertheimer Raketen“ und der TV Heppenheim teilten sich Rang drei. red