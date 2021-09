Die Flames zu Gast beim Thüringer HC? Da war doch was? Anfang des Jahres landete die HSG Bensheim/Auerbach in Langensalza mit 32:28 den ersten und bislang einzigen Pflichtspielsieg gegen den mehrfachen deutschen Meister. Am kommenden Samstag (18 Uhr) stehen sich die beiden Vereine zum Saisonauftakt der Handball-Bundesliga der Frauen wiederum in der Salza-Halle gegenüber. „Klar, denken wir

