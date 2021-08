Gut 12 000 Zuschauer beim Pokal-Schlager

Mannheim. Es wurde vorgesprochen, es wurden Anträge eingereicht und noch am Dienstagabend auf einer größeren Stabssitzung der Stadt über Alternativen diskutiert – gestern hatte der SV Waldhof Mannheim dann Klarheit: Beim Pokal-Kracher gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr) dürfen genau 12151 Zuschauer ins Carl-Benz-Stadion. Vor dem Hintergrund der Inzidenz in Mannheim bleibt es bei einer von der Corona-Landesverordnung erlaubten Stadionauslastung von 50 Prozent. Nur kurz nach der Entscheidung startete der Drittligist den Vorverkauf in einem Drei-Stufen-Modell (Dauerkarteninhaber, Club-Mitglieder, freier Verkauf).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bis zuletzt hatte sich SVW-Geschäftsführer Markus Kompp um eine höhere Auslastung des Stadions bemüht, zeigte sich aber nicht enttäuscht: „Die Diskussion mit der Politik und der Verwaltung war gut, um tragfähige Lösungen für die Zukunft zu finden.“ Am Sonntag gilt wie beim Saisonstart gegen den 1. FC Magdeburg neben der 3G-Regel auf behördlicher Anordnung auch weiterhin die Maskenpflicht im Stadion.

Mit der nun geschaffenen Klarheit und den eigenen Fans im Rücken dürfte dem Profi-Kader der Blau-Schwarzen die Vorbereitung auf das Bonus-Spiel am Sonntag leichter fallen. Selbstvertrauen holten sich die Waldhof-Kicker mit dem 10:0-Kantersieg im Badischen Pokal beim Landesligisten FV Elztal. Neuzugang Alexander Rossipal trug sich als Innenverteidiger zweimal in die Torschützenliste ein. Kapitän Marcel Seegert feierte nach seiner Schulterverletzung in den letzten 20 Minuten der Partie ein stabiles Comeback. th