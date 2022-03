Grünes Licht für Derby in Erbach

Erbach/Fürth. „Es sieht ganz gut aus“, meinte Martin Guthier am Dienstag auf die Frage, ob das Derby der Frauenhandball-Bezirksoberliga zwischen dem SV Erbach und der von ihm trainierten HSG Fürth/Krumbach am Mittwochabend stattfinden könne. Das ist alles andere als selbstverständlich, nachdem die Odenwälderinnen am Sonntag ihr Heimspiel gegen die HSG Langen wegen eines positiven Corona-Tests absagen mussten.

Doch alle weiteren Tests blieben negativ und auch von Erbacher Seite gab es grünes Licht. „Wenn nichts Unvorhersehbares passiert, dann spielen wir, auch wenn wir weiter sechs, sieben Ausfälle haben“, so Guthier. Für die verletzten und kranken Spielerinnen werden erneut A-Jugendliche einspringen.

Für den Fürther Trainer ist das Spiel heute Abend ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle die Rückkehr zu seinem Heimatverein. Schließlich trainierte er hier lange Zeit Jugendteams und war Co-Trainer von Männer-Coach Jens Becker. Und er kennt noch einige Spielerinnen der jetzigen Damenmannschaft als Jugendspielerinnen und schätzt die Arbeit, die beim SVE geleistet wird sehr, auch wenn es derzeit nicht richtig rund läuft.

Mit 7:15 Punkten ist Erbach aktuell Drittletzter, aber die Formkurve zeigte zuletzt nach oben. Jetzt sollen endlich auch wieder Punkte geholt und damit gleich mehrere Plätze gutgemacht werden. Bei einem Sieg gegen den Liga-Fünften aus dem Odenwald winkt den Erbacherinnen Rang sechs. met