Grün-Weiss Mannheim setzt auf junge Wilde mit Potenzial

Mannheim. Teamchef Gerald Marzenell hat den angekündigten Umbruch im Team von Grün-Weiss Mannheim in die Tat umgesetzt. Der Tennis-Bundesligist startet Anfang Juli mit gleich sechs Neuzugängen in die neue Spielzeit. Die 18-jährigen Max Rehberg und Philip Florig sowie der 20-jährige Spanier Carlos Gimeno Valero kommen ebenso neu in das Team des amtierenden deutschen Meisters wie der 26-jährige Israeli Daniel Cukierman. Top-Neuzugang ist der Schweizer Dominic Stricker, der mit 19 Jahren schon auf Rang 155 der Weltrangliste steht.

Zudem wird der 37-jährige Phillip Petzschner das Trainerteam verstärken und als mögliche Alternative im Doppel zur Verfügung stehen. Diese Verpflichtungen waren nötig geworden, weil die gestandenen Spieler Tobias Kamke (35 Jahre), Andreas Beck (36), Jeremy Jahn (31) und Julian Lenz (29) den Club verlassen haben. Während Beck in der 3. Liga in Stuttgart weiterspielen möchte, hat sich Kamke dem Bundesliga-Aufsteiger TC Bredeney angeschlossen.

Vor allem über die Verpflichtung von Stricker freut sich Marzenell. „Wir haben mit Dominic einen tollen, jungen Spieler nach Mannheim holen können, der das Potenzial hat, irgendwann in die Top 30 der Welt einzuziehen”, erklärt der Teamchef von Grün-Weiss. Stricker ist Linkshänder und steht nicht nur im Einzel unter den besten 200 der ATP-Rangliste, sondern auch im Doppel (Rang 170). „Ein Teamplayer, bodenständig und ein toller Junge“, sagt Marzenell über den Schweizer.

Bei den Zugängen hatte der Mannheimer Teamchef die Qual der Wahl – um die 50 Spieler aus der ganzen Welt hatten laut Marzenell Interesse bekundet –, doch der entschied sich bewusst für den mutigen Weg mit einigen unbekannten Talenten. Für den Meistertrainer allerdings ganz und gar keine Unbekannten, denn Rehberg und Florig gehören zu den besten deutschen Nachwuchsspielern ihres Jahrgangs 2003 und werden von Marzenell seit Jahren als Junioren-Bundestrainer zu Turnieren rund um den Globus begleitet.

„Gerald stand immer hinter uns und war ein Grund für den Wechsel, ein anderer ist der großartige Teamgeist in der Mannschaft“, erklärt Rehberg, der das Jahr 2021 als Nummer eins der deutschen Junioren-Rangliste abschloss. Über Einsätze in der Regionalliga-Mannschaft sollen die beiden Talente an die Bundesliga herangeführt werden. „Beide können das Publikum zu begeistern, brauchen aber eventuell noch ein, zwei Jahre Zeit“, erklärt Marzenell, der den beiden Neuzugängen perspektivisch einen Platz unter den Top 100 der Weltrangliste zutraut.

Auch auf den Spanier Carlos Gimeno Valero setzt der Teamchef seine Hoffnungen, nachdem bereits die Landsleute Pedro Martinez (kam 2019 ans Neckarplatt) und Bernabé Zapata Miralles (2020) voll eingeschlagen haben. Der 20-Jährige kommt auf Empfehlung von Martinez nach Mannheim und stand im August des vergangenen Jahres bereits auf Platz 260 der Weltrangliste.

Für den Zusammenhalt im Team soll im Sommer auch Philipp Petzschner sorgen. Der zweifache Grand-Slam-Sieger im Doppel komplettiert das Trainerteam und könnte im Notfall selbst zum Schläger greifen – im Sommer dann mit den entsprechenden Hygienekonzepten wohl vor vollen Rängen ohne Zuschauerbeschränkung. Beginnen wird die Saison für den Meister mit dem Derby beim Aufsteiger BASF TC Ludwigshafen am 3. Juli. jab/mm