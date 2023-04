Grün-Weiss Mannheim kann Stars halten

Mannheim. Viele schlaflose Nächte hatte Teamchef Gerald Marzenell vor der Nominierung seines Kaders. Zahlreiche Vereine mit wesentlich größeren finanziellen Möglichkeiten warben intensiv um die Schlüsselspieler von Tennis-Bundesligist Grün-Weiss Mannheim. Doch seine Spitzenspieler hielten Wort und werden trotz der Angebote der Konkurrenz im Sommer in Mannheim aufschlagen. Am ersten Spieltag der neuen Saison tritt Grün-Weiss am 9. Juli beim Frankfurter Aufsteiger FTC Palmengarten an.

„Der Verbleib von Pedro Martinez und Bernabé Zapata Miralles stand lange auf der Kippe. Am Ende des Tages war es unser Bonus, dass wir hier so zusammenhalten und sich die Spieler mit dem Verein identifizieren“, erzählt Marzenell auch mit etwas Stolz, sich gegen die aufrüstenden Konkurrenten behauptet zu haben. Vor allem Zapata Miralles befindet sich im Moment auf einem Höhenflug, steht nach zwei Halbfinalteilnahmen in Buenos Aires und Rio de Janeiro auf Rang 42 der Weltrangliste. Martinez war ohnehin seit Jahren Marzenells Schlüsselspieler auf und neben dem Platz und Garant für den Gewinn von drei deutschen Meisterschaften in Folge.

Von den Stützen des Teams zog es einzig Maximilian Marterer, der ebenfalls ab 2018 die erfolgreiche Zeit mitprägte, zum auf dem Transfermarkt angriffslustigen TC Bredeney. Laut des Teamchefs gab es für die Mannheimer keine Chance, Marterer zu halten. Zudem nahm der Grün-Weiss-Teamchef Dusan Lajovic von der 18 Spieler umfassenden Meldeliste. Der Serbe soll 2024 wieder zum Kader gehören, wenn seine Turnierplanung mehr Optionen auf Einsätze zulässt.

Ebenso kürzer treten wird Robin Kern, der sich auf die Arbeit in seiner Tennisschule konzentriert. Für den häufig verletzten Spanier Carlos Gimeno Valero und Philipp Petzschner, die im vergangenen Jahr ohnehin nicht zum Einsatz kamen, präsentiert Marzenell fünf Zugänge.

Dabei setzt der Teamchef vor allem auf die Empfehlung seiner Führungsspieler Martinez und Zapata Miralles, die mit den Zugängen gemeinsam in Trainingsgruppen arbeiten und teilweise Doppel auf der Tour spielen. Vom Meister Rochusclub Düsseldorf, der seine Mannschaft überraschend nach Meldeschluss im Dezember zurückzog, kommt der Italiener Andrea Pellegrino. Von Absteiger Blau-Weiß Krefeld wechselt der Argentinier Andrea Collarini in die Quadratestadt. „Beide Spieler stehen in der Weltrangliste um Platz 190 und können problemlos an Punkt zwei oder drei zum Einsatz kommen“, freut sich Marzenell über zwei starke Einzelspieler mit großer Bundesliga-Erfahrung.

Hinzu kommen die zwei Spanier Nikolas Sanchez Izquierdo und Carlos Lopez Montagud, die um Platz 300 in der Weltrangliste stehen. Langfristig eingeplant sind die Aushängeschilder Kevin Krawietz und Dominik Koepfer, der wieder auf dem aufsteigenden Ast ist. Ebenfalls für die nächsten Jahre hat der Österreicher Dominic Thiem zugesagt. Hinzu kommen die Talente Max Rehberg und Philip Florig. jab/mm