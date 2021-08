Grün-Weiss holt sich die Tabellenführung zurück

Mannheim. Der Bundesliga-Meister von 2018 und ’19 hat auch 2021 wieder die beste Ausgangslage im Titelrennen. Dank eines 4:2-Siegs gegen den bisherigen Spitzenreiter Gladbacher HTC übernahm Grün-Weiss Mannheim gestern die Tabellenführung in der Tennis-Bundesliga und hat drei Spieltage vor Saisonende wieder alles in der eigenen Hand.

Dabei entschied das Doppel Radu Albot/Pedro Martinez (6:4, 6:4 gegen Griekspoor/Altmaier)das Duell zugunsten der Mannheimer. Das 6:4, 3:6, 4:10 von Krawietz/Marterer gegen Haase/Nedovyesov fiel nach dem 3:1 aus den Einzeln nicht mehr ins Gewicht.

Einmal mehr ragte der Spanier Pedro Martinez aus einem insgesamt starken Grün-Weiss-Team heraus. Nach seiner Niederlage im Finale in Kitzbühel gegen Spitzenspieler Caspar Ruud, die nach einer Regenunterbrechung erst am Samstag um 23.35 Uhr besiegelt wurde, reiste der Spanier auf direktem Wege nach Mannheim, um im Topspiel mit dabei zu sein. Gegen Tallon Griekspoor aus den Niederlanden verwandelte Martinez im Einzel seinen fünften Matchball (6:4, 4:6, 14:12).

Den Auftakt auf dem Center Court machte die Nummer eins Radu Albot, der sich 6:4, 6:2 gegen den Slowaken Andrej Martin durchsetzte. „Wieder zurück in Mannheim zu sein, ist unglaublich. Es war ein großer Kampf im ersten Satz und auch ein guter zweiter“, fasste Albot seinen wichtigen Erfolg zusammen.

Die einzige Niederlage in den Einzeln musste Maximilian Marterer einstecken. Gegen den formstarken Daniel Altmaier unterlag er nach 2:13 Stunden 7:5, 6:7, 8:10. „Es war mehr drin für mich. Ich hätte etwas konsequenter sein können. Mein Gegner hatte in den engen Situationen mehr Selbstvertrauen“, sprach Marterer seinem Kontrahenten Altmaier ein Lob aus. Ein weiteres spannendes Spiel lieferten sich Gerald Melzer und der Spanier Mario Vilella Martinez. Statt zum vorentscheidenden Break zum 5:1 im zweiten Satz kam Melzer doch noch in die Bredouille und musste letztlich sogar mit einem 4:5-Rückstand in die zweistündige Regenpause gehen, ehe er sich 6:3, 4:6, 10:7 durchsetzte.

Nun gilt es, die Tabellenführung am Sonntag (11 Uhr) im Auswärtsspiel in Krefeld zu verteidigen. jab