Grün-Weiss feiert als Serientäter

Mannheim. Es herrschte nervenaufreibende Spannung bis zum letzten Ballwechsel, doch gestern um 19.50 Uhr rissen alle Grün-Weiss-Spieler und ihre Fans endlich die Arme in die Luft. Die Mannheimer Tennis-Cracks bildeten nach dem 4:2-Heimsieg gegen den Rochusclub Düsseldorf eine Jubeltraube. Im letzten Doppel hatte Julian Lenz an der Seite von Maximilian Marterer gerade mit einem Ass den 10:7-Sieg im Match-Tiebreak und damit den Titel-Hattrick nach den Meisterschaften 2018 und 2019 perfekt gemacht sowie ein Zittern am letzten Bundesliga-Spieltag am morgigen Sonntag bei Großhesselohe verhindert.

Der TK Aachen leistete dabei Schützenhilfe, indem er GW-Verfolger TC Großhesselohe mit 4:2 besiegte und damit ein Endspiel um die Meisterschaft verhinderte. Seinen eigenen Beitrag leistete Grün-Weiss allerdings durch eine bärenstarke Saison selbst. Nach acht Spieltagen stehen sieben Erfolge bei nur einer knappen Niederlage zu Buche. „Es ist ein Traum, was die Jungs geleistet haben, jeder Einzelne hat es sich verdient und seinen Teil dazu beigetragen“, jubelte Teamchef Gerald Marzenell und läutete damit die Feierlichkeiten ein.

Um den Punkt zur Meisterschaft zu holen, stellte Marzenell sein stärkstes Duo Radu Albot und Pedro Martinez ins erste Doppel, doch diese verpassten den Sieg (6:4, 3:6, 2:10), so dass alle Augen auf dem Nebenplatz mit Lenz/Marterer (7:5, 3:6, 10:7) gerichtet waren. Vom ersten Match an zeigte Grün-Weiss den unbedingten Willen, die Meisterschaft zu gewinnen. „Es war eines meiner besten Matches hier. So ein Ergebnis hatte ich nicht erwartet“, sagte etwa Pedro Martinez nach seinem 6:1, 6:3-Erfolg. Zudem punkteten der ebenfalls sehr starke Bernabe Zapata Miralles (6:2, 6:2) und Maximilian Marterer (6:2, 4:6, 10:5) bei einer Niederlage von Radu Albot (4:6, 3:6) für Grün-Weiss, das nun am morgigen Sonntag (11 Uhr) als frischgebackener Meister in München beim TC Großhesselohe ohne Erfolgsdruck antreten kann. jab