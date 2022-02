Großer Schritt zur SG in Reichenbach

Reichenbach. Gerüchte um eine Senioren-Spielgemeinschaft der beiden Reichenbacher Fußball-Vereine SSV und TSV gab es in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder, doch nun dürfte die Kooperation auch in die Tat umgesetzt werden. Was sich in Lampertheim derzeit schwierig gestaltet (einen SC Lampertheim als gemeinsamen Club von Olympia, VfB und Azzurri wird es zum 1. Juli auf jeden Fall nicht geben), klappt in Reichenbach, dem Kernort der etwas über 7000 Einwohner zählenden Gemeinde Lautertal offenbar besser.

Die Sänger- und Sportvereinigung (Kreisoberliga) und der Turn- und Sportverein Reichenbach (Kreisliga A) treten möglicherweise ab der kommenden Saison gemeinsam an. Die richtungsweisenden Gespräche sollen bereits am Wochenende stattfinden.

Damit wird im Seniorenbereich das komplettiert, was bei anderen Mannschaften der beiden Vereine schon längst Praxis ist und sich bewährt hat. Denn bilden die beiden Altherren-Mannschaften beider Clubs schon seit dem Jahr 2000 eine erfolgreiche Spielgemeinschaft, so haben sich mit Beginn dieser Saison auch die beiden Reserveteams von SSV und TSV zusammengetan. Lohn der Mühen ist der dritte Tabellenplatz in der Kreisliga D Staffel II.

Damit würde nun auch der TSV Reichenbach – als Teil der Spielgemeinschaft – alsbald wieder in der Kreisoberliga am Ball sein. Aus dieser musste er sich im Jahr 1992 verabschieden. Der derzeitige SSV-Trainer Abedin Reqica steht für die Spielgemeinschaft nicht zur Verfügung, er wurde bereits bei der FSG Bensheim als Neuzugang für die kommende Saison verkündet. Christian Bauer, Trainer der ersten TSV-Mannschaft, ist selbst in die Gespräche zur Gründung der SG eingebunden. hias