Große TV-Bühne für Darmstadt 98 - Warming fällt lange aus

Darmstadt. Zweitliga-Tabellenführer SV Darmstadt 98 erwartet ein Vorgeschmack, wie es in der kommenden Saison werden könnte: volles Stadion, ruhmreicher Gegner, Flutlicht, riesige Aufmerksamkeit. Die Lilien empfangen am Dienstagabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) Borussia Mönchengladbach um Topstürmer Marcus Thuram und wollen nach den starken Zweitliga-Wochen auch im DFB-Pokal für Furore sorgen. "Wir spielen gegen eine Top-Mannschaft mit herausragenden Einzelspielern. Es soll meinem Team Spaß machen, sich mit solchen Jungs messen zu dürfen", sagte Cheftrainer Torsten Lieberknecht am Montag.

Millionen Zuschauer dürften in der ARD einschalten, wenn der Top-Zweitligist in der zweiten Runde den Favoriten fordert. "Fakt ist, dass wir von uns eine Überzeugung haben. Auch wir haben unsere Stärken, die wir auf den Platz bringen wollen. Natürlich müssen wir gemeinsam die Arbeit gegen den Ball verrichten. Doch wollen wir morgen auch zeigen, was unser Spiel auszeichnet", fügte Lieberknecht an. Eine riesige Überraschung wäre ein Sieg der formstarken Hessen nach den jüngsten Eindrücken aber nicht.

Am großen Pokalabend nicht mithelfen kann Stürmer Magnus Warming. "Warming hat sich das Syndesmoseband gerissen und wird die restliche Hinrunde ausfallen. Wir überprüfen aktuell, ob er sich einer OP unterziehen muss", kommentierte Lieberknecht. Der Däne war bisher in allen zwölf Zweitliga-Saisonspielen zum Einsatz gekommen.