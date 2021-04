Große Darmstädter Glücksgefühle

Darmstadt. Der SV Darmstadt 98 hat den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga nach dem 3:1 (1:0)-Erfolg am Dienstagabend beim Schlusslicht Würzburger Kickers so gut wie sicher. Der Würzburger Abstieg kann indes vorzeitig am morgigen Freitag mit einer Niederlage beim Karlsruher SC besiegelt werden. Der KSC ist gestern nach zweiwöchiger Quarantäne wegen mehrerer Corona-Fälle wieder in den Trainingsbetrieb eingestiegen.

Die Kickers zeigten sich zwar nach dem indiskutablen 0:4 gegen St. Pauli im Duell mit Darmstadt verbessert, aber sie leisteten sich in der Defensive schlimme Patzer, die die anfangs harmlosen 98-er – letztlich in Überzahl nach Gelb-rot gegen Rajiv van La Parra (67.) – zu ihren drei Treffern ausnutzten.

Der eingewechselte Tim Skarke, der mit dem 2:1 die Lilien auf die Siegerstraße einbiegen ließ, war nur erleichtert, „denn Würzburg hatte alles rausgehauen und versucht, um im Abstiegskampf punkten zu können. Am Ende zählt, dass wir gewonnen haben. Es ist ein ganz wichtiger Schritt zum Klassenerhalt.“ Und Trainer Markus Anfang war erleichtert, dass sein Team trotz spielerischer Mängel „die Zweikämpfe angenommen und dagegengehalten hat. Zudem haben wir unsere Chancen gut genutzt“ Und dass das Glück diesmal aufseiten des SV 98 war, wollte er nicht überbewerten, „denn in dieser Saison gab es schon so viele Spiele, in denen es umgekehrt war. Jetzt haben wir aus den letzten sieben Parten 14 Punkte geholt. Damit sind wir sehr glücklich.“ dpa/red