Große Chance für Waldhof Mannheim

Mannheim. So etwas nennt man wohl eine perfekte Steilvorlage: Der SV Waldhof Mannheim konnte sich am Wochenende in Ruhe anschauen, wie mit dem 1. FC Saarbrücken (0:4-Packung im Saar-Derby gegen Spitzenreiter SV Elversberg) und dem SV Wehen Wiesbaden (nur 1:1 gegen Viktoria Köln) zwei direkte Konkurrenten im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga patzten. Die verlockende Konsequenz: Mit einem Sieg gegen den SC Verl am Montagabend (19 Uhr) können die Mannheimer (zurzeit mit 35 Punkten Fünfter) auf den Relegationsrang klettern und bis auf drei Punkte an den Zweiten Wiesbaden (41) heranrücken.

Auf einem Aufstiegsplatz stand der SV Waldhof in dieser Saison erst einmal – nach dem 3:1 zum Saisonstart im Juli gegen Viktoria Köln waren die Mannheimer kurz Zweiter. alex