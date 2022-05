Die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach II können am Samstag in der Weststadthalle einen großen Schritt Richtung 3. Liga machen. Am vierten Spieltag der Aufstiegsrunde steht für die Juniorflames ab 17.30 Uhr die Heimpartie gegen die TSG Leihgestern auf dem Programm. „Das Spiel hat vorentscheidenden Charakter“, sagt HSG-II-Trainerin Nicole Strehl beim Blick auf die Tabelle.

Ihr

...