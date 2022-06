Spannend gestaltet sich in der Fußball-Kreisliga-C das Rennen um Platz, der im Optimalfall den Direktaufstieg in die B-Liga oder zumindest die Teilnahme an den Relegationsspielen gegen SG Odin Wald-Michelbach II oder SV Fürth II garantiert. Aktuell besitzt die SG Gronau die besten Chancen, denn sie setzte sich in Schwanheim mit 2:0 durch und verdrängte den bisherigen Zweiten vom VfL Birkenau

...