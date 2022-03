Gronau macht die Ausnahme

Bergstraße. Die SG Gronau hat das geschafft, was in dieser Saison noch keinem Team in der Fußball-Kreisliga C gelungen ist: Sie hat dem verlustpunktfreien Primus SG Hammelbach/Scharbach beim 0:0 die ersten Zähler abgeknöpft. „Es wäre sogar mehr drin gewesen“, sagte Karl-Heinz Schäfer, der Sportliche Leiter der SG Gronau, angesichts des Chancenplus für die Gastgeber.

Eine Viertelstunde vor dem Ende köpfte SG-Akteur Chimeen den Ball nach einem Freistoß an die Latte. „Das war die beste Möglichkeit im ganzen Spiel“, so Schäfer. Die Gronauer hatten mehr Spielanteile, die Gäste waren in der Offensive stets gefährlich. „Wir haben immer einen Fuß dazwischen bekommen.“ eh/p

Die Schwanheimer mit Torjäger Thomas Pisarski (rechts), dessen Schuss von Nils Becker abgeblockt wird, kamen gegen Birkenau nicht zum Zuge. © Strieder

FSG Bensheim – TSV Gadernheim 2:1. Im Duell um wichtige Punkte für den Ligaverbleib behielt die FSG die Oberhand. Nach einem ausgeglichenen Beginn sorgte David Kelava für die Führung (27.), die sich die Gastgeber im Nachhinein auch verdienten. Nach der Pause wurde der TSV besser und traf durch Lucas Schmidtke sehenswert zum Ausgleich (65.).

In der Folge gestaltete sich ein offener Schlagabtausch, bei dem Bensheim durch das 2:1 von Mohamed Abdirisak Ahmed (83. das glücklichere Ende für sich hatte. Auch für die Gadernheimer wird der Abstand zur Abstiegszone langsam bedrohlich. „Uns hat heute leider die Bereitschaft gefehlt, in den entscheidenden Situationen die nötigen Meter zu machen“, so Philipp Eichhorn vom TSV-Spielausschuss. nw/p

Keine personellen Alternativen

SV Schwanheim – VfL Birkenau II 0:4. Holger Taube sprach nach dem Schlusspfiff von einem verdienten Sieg der Gäste, obwohl seine Mannschaft die Anfangsphase bestimmte und im ersten Abschnitt ein Gegner auf Augenhöhe war. Mit dem Seitenwechsel wurde der Druck der Kreisoberliga-Reserve aber stärker und der SVS-Coach konnte nicht reagieren. „Unsere Bank war corona-bedingt einfach zu dünn besetzt und das spielte den Gästen in die Karten.“ - Tore: 0:1, 0:2 Wolk (20., 65.), 0:3 Sauer (80.), 0:4 Wolk (87.). lew/p

FC Ober-Abtsteinach II – SV Zwingenberg 2:1. Die abstiegsbedrohten Zwingenberger machten mit einer disziplinierten Leistung dem Tabellenzweiten, der vor allem im zweiten Abschnitt nach einer scheinbar sicheren 2:0-Pausenführung durch Tore von Reinhard (9.) und Deckenbach (44.) schwächelte, das Siegen sehr schwer. Und als Kaffenberger der Anschlusstreffer gelang (72.) musste der FCO kräftig zittern, aber ein überraschender Teilerfolg blieb dem SVZ verwehrt. red

SG Fürth/Mitlechtern II – TSV Elmshausen 0:1. Den ersten schnellen TSV-Angriff nach einem Abspielfehler konnte SG-Keeper Lukas Markovic gegen Marvin Feher noch entschärfen, den zweiten nicht. Feher schoss die Gäste zum glanzlosen Pflichtsieg (29.). Allerdings ließen die Elmshäuser in der Defensive auch nicht viel zu. „Im Gegensatz zur vergangenen Woche haben uns die guten Möglichkeiten gefehlt“, sagte SG-Trainer Frank Poth. uf/red

Olympia Lorsch II – FV Biblis II 9:3. Der deutliche Erfolg der Gastgeber geht in jeder Hinsicht in Ordnung, fiel aber ein wenig zu hoch aus. Beide Teams lieferten sich in der ersten Hälfte zunächst einen offenen Schlagabtausch, der zweite Spielabschnitt ging dann klar an die Olympia. „Nach der Pause haben sich die Gäste mit zunehmender Spieldauer selbst aufgegeben und das haben wir dann auch sehr konsequent ausgenutzt und unsere Chancen verwertet“, berichtete Olympia-Funktionär Thomas Jakob. - Tore: Geiß (5), Servatius (2), Ataman, Gaggiano / Bandieramonte. lew/p

Italia Bensheim – SV Unter-Flockenbach III 4:5. Eine unglückliche Niederlage kassierte der FC Italia bei der Pflichtspielpremiere in diesem Jahr auf seinem Kunstrasenplatz am Berliner Ring. „Es war ein ausgeglichenes Spiel, wir hätten gewinnen können“, sagte Giuseppe Recupero. Der Italia-Vorsitzende bestätigte seinem abstiegsbedrohten Team eine gute Leistung gegen den Tabellenfünften. Kaczor (44.) und Bizon (60.). trafen bis zum 2:2, doch dann zog der SVU vorentscheidend auf 2:5 davon. eh/p