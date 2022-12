Die SG Gronau kassierte zum Hinrundenabschluss in der Tischtennis-Kreisliga mit dem 7:9 im Spitzenspiel gegen Topspin Lorsch III die erste Niederlage, geht aber als Herbstmeister ins neue Jahr. Die Gäste tragen mit Verstärkung aus dem Bezirksliga-Team an.

Dennoch gingen die Gronauer in den Doppeln mit 2:1 in Führung, Kühn erhöhte gegen Metz sogar auf 3:1. Die erstmals in der Vorrunde

...