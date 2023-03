Gratulation an Hambach

Auerbach. Die TSV Auerbach verlor das Kellerduell in der Tischtennis-Bezirksklasse beim TSV Hambach mit 2:9 und verharrt somit auf einem Abstiegsrang, hat aber mit einem guten Teamspirit die Hoffnung auf den Klassenverbleib, den die Hambacher nun abgesichert haben, noch nicht aufgegeben.

Während die Heppenheimer Vorstädter in Bestbesetzung antraten, konnten die Auerbacher die verletzungsbedingten Ausfälle von Roland Wendel und Roman Kobisch trotz einer starken kämpferischen Mannschaftsleistung nicht kompensieren, zumal oftmals auch noch das Spielglück fehlte. So gingen die meisten Fünfsatz-Matches an Hambach, für das Tilger/Fischer, Pellegrini/Gallenstein; Tilger (2), Tomini (2), Fischer, Pellegrini und Gallenstein punkteten.

Auf Auerbacher Seite behielten nur Meier/Weiß in den Doppeln sowie Karlheinz Ulbrich, der mit einem überzeugenden Sieg gegen Andre Crössmann auf 7:2 verkürzte, die Oberhand. Trotz starker Vorstellungen zogen Jonas Meier und Konrad Schleißmann in den Spitzeneinzeln jeweils mit 2:3 Sätzen den Kürzeren.

Kreisliga: TSV II - TuS Zwingenberg 9:5. Obwohl die Gäste lediglich mit fünf Spielern antraten, gelang den Auerbachern nur ein umkämpfter Erfolg. Vorentscheidend war, dass die TSV-Zweite, die gerne noch einmal in den Aufstiegskampf eingreifen möchte, mit fünf Einzelsiegen in Serie auf 7:2 davonziehen konnte. – Punkte; TSV: Molz/Leist, Polheim/Rettig, Ulbrich, Polheim (2), Leist, Rettig (2), Meyer. – TuS: Tiller/Wiebe; Schöcker (2), Tiller und Wiebe. ks