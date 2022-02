Golfturnier zwischen Zebras und Affen

Bensheim. Nach dem Abschluss ihres Studiums in den USA und dem Gewinn der Golf-College-Meisterschaft hat Helen Kreuzer einen weitreichenden Entschluss gefasst: Die 23-Jährige startet 2022 erstmals auf der Profi-Tour. Ihre Feuertaufe hat sie gerade bestanden: Bei den Kenia Ladies Open belegte sie am vergangenen Wochenende den 59. Platz.

Ihre Eltern Angelika und Michael Kreuzer sind selbst als Trainer im Tennissport professionell unterwegs. Da beide aber schon lange nebenbei Golf spielten, durfte sich Helen als kleines Kind auf beiden Plätzen sportlich ausprobieren. Und sie kam irgendwann zu dem Entschluss, den Schwerpunkt auf den Golfsport zu legen, weil sie dafür wohl mehr Talent hatte, und es ihr da leichter erschien, zu Erfolgen zu kommen.

2 Bilder © Thorsten Gutschalk

Als „unvergessliche Erfahrung“ beschreibt sie ihre Teilnahme am Turnier in Kenia: „Der Platz in Vipingo Ridge (in der Nähe von Mombasa, die Red.) ist sehr anspruchsvoll und besonders am Nachmittag durch den starken Wind schwer zu spielen. Auf dem Platz in Kenia gab es freilaufende Zebras, Giraffen und Affen, was das Turnier definitiv zu etwas Besonderem gemacht hat.“

Am ersten Tag ging sie als letzte Spielerin auf die Runde, hatte keinen guten Start, konnte sich aber auf der zweiten Hälfte gut zurückkämpfen. Am Ende standen 79 Schläge für den Par-72-Kurs. „Ich wusste, dass ich in der zweiten Runde einen guten Score brauche, um am Wochenende dabei zu sein. Am Freitag bin ich deutlich besser durch die ersten Löcher gekommen und lieferte mit einer 73 meine beste Runde der Woche ab.“ Die Folge: Sie schaffte den „Cut“, das heißt, die Zulassung für die finalen beiden Runden, die sie dann mit 75 und 79 Schlägen absolvierte.

Die Sache mit den Vornamen

„Die ganze Woche war ein guter Test, um die nächste Zeit zu nutzen und mich auf die nächsten Turniere vorzubereiten“, zeigte sich Helen Kreuzer zufrieden: „Ich habe mein Mindestziel erreicht, den Cut zu schaffen, allerdings habe ich auf den beiden finalen Runden zu viele Fehler gemacht, um mich noch nach vorne zu arbeiten. Für das deutsche Golf war diese Woche natürlich herausragend, da Esther Henseleit ihren Titel verteidigen konnte und Sophie Hausmann ebenfalls in den Top-Fünf landete.“

Und dann ist noch eine Sache zu klären: Wie kam Helen Tamy Kreuzer zu ihrem Namen? Da muss sie ebenso wie ihre Eltern schmunzeln. „Wir wollten nicht einfach auf einer Namensliste im Stammbuch auf einen Namen deuten, sondern etwas Internationales“, erklärt Mutter Angelika. So durchkämmten die werdenden Eltern internationale Tennis- und Golf-Ranglisten – nicht nach möglichen Idolen, sondern nach interessanten Namen. Und stießen beispielsweise auf Helen Alfredsson.

Die Schwedin, Jahrgang 1965, gewann zweimal das Golf-Masters, ist heute noch in der Ladies Tour gelistet, so dass sie Helen Kreuzer einmal bei einem Turnier begegnen könnte. Im vergangenen Jahr hätte es fast geklappt. Alfredsson spielte mehrere Wochen beim Frankfurter GC, dem auch Kreuzer angehört, die sich damals aber in den USA aufhielt. Eher beiläufig erfuhr die schwedische Helen, dass es im Club eine deutsche Spielerin mit gleichem Vornamen gibt – und spontan hinterließ sie eine Golfmütze mit Autogramm.

Der Ursprung des „Tamy“ (offiziell „Tammi“, im Hause Kreuzer eher „Täimi“ ausgesprochen) ist hingegen weniger klar. Womöglich handelt es sich bei der Namensgeberin um die Tennisspielerin Tami Wittlinger. Und ähnlich verhält es sich bei Helens Bruder Justin Lenny – hier soll es einen Tennisspieler Justin Lennard und einen Golf spielenden Lenny gegeben haben. kr