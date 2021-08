Gold und Silber für Leona Frimmel

Bensheim. Beim nationalen Badminton-Ranglistenturnier für die Altersklassen U11 und U13 in Refrath war Leona Frimmel vom TV Bensheim in Siegerlaune. Sie trat in der Einzeldisziplin und im Doppel mit Helena Huang aus Hofheim an.

In der Gruppenphase gewann Leona alle Spiele klar und qualifizierte sich für die Endrunde im K.o.-Modus. Durch einen Fünf-5-Satz-Sieg spielte sich die Bensheimerin ins Finale. Dort musste sie sich ihrer Doppelpartnerin Helena Huang geschlagen geben und belegte somit den zweiten Platz. In der Doppeldisziplin gewannen Helena Huang und Leona Frimmel das Finale in fünf Sätzen gegen Deng/Sun aus Niederhöchstadt. red/Bild: TV Bensheim